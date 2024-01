Bimba di 7 anni cade dallo slittino e batte la testa: trasportata in elicottero in ospedale Una bimba di 7 anni è stata trasportata in ospedale in elicottero dopo esser caduta dallo slittino: stava scendendo con il fratellino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

37 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Una bambina di 7 anni di Milano è caduta dallo slittino mentre giocava con il fratello su una pista da sci. Tutto è accaduto a Folgaria, in Trentino. Qui la famiglia, residente a Milano, stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza sulla neve. I piccoli avevano deciso di fare qualche discesa con la slitta: durante una di queste la bambina è caduta andando a sbattere violentemente la testa.

Sul posto sono arrivati subito i medici. La piccola stando alle prime informazioni non ha mai perso conoscenza ma è stata portata in poco tempo in elisoccorso all’ospedale Santa Chiara di Trento per tutti gli accertamenti del caso.