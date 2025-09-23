Bimbo abusato per 6 anni dal padre: l’uomo condannato a 12 anni

Un uomo è stato condannato a dodici anni perché accusato di violenze sessuali nei confronti del figlio. Abusi che sarebbero avvenuti quando lui aveva 6 anni e proseguiti fino ai suoi dodici anni.

Nella giornata di ieri, lunedì 22 settembre 2025, un uomo è stato condannato dal tribunale di Mantova a dodici anni perché accusato di violenza sessuale nei confronti del figlio. Gli abusi sarebbero avvenuti quando il piccolo aveva sei anni e sarebbero durati fino ai suoi dodici anni. L'uomo, oltre alla condanna, dovrà attenersi al divieto di avvicinamento a qualsiasi luogo frequentati da minorenni. Dovrà farlo per un anno. Inoltre è stato condannato al pagamento di una provvisionale da diecimila euro per il figlio.

La vittima adesso ha 19 anni. Aveva raccontato sia alla madre che al perito gli abusi subiti. Parole che sono state ritenute credibili anche dalla pubblico ministero Silvia Bertuzzi che, durante la requisitoria, ha detto che il suo racconto è stato fatto "senza odio, senza vendetta". Come riportato dal quotidiano La Gazzetta di Mantova, che racconta la vicenda, per gli avvocati dell'uomo, invece, la madre del ragazzo sarebbe stata "suggestionata" e avrebbe avuto astio nei confronti del marito. La vittima, invece, avrebbe raccontato quanto subito perché voleva liberarsi di un padre severo e quindi delle sue regole.

E, per questo motivo, hanno chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste. Gli avvocati del tribunale di Mantova hanno però ritenuto credibile il racconto del ragazzo e quindi ha sostenuto la tesi della Procura. L'uomo è stato quindi condannato a dodici anni. È però ancora troppo presto per poter mettere la parola fine a questa terribile vicenda: è infatti plausibile che la difesa decida di ricorrere in Appello. E allora bisognerà aspettare l'esito del secondo grado.