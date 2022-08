Bimba nata da un giorno operata per una grave malformazione alla mano sinistra Nata da appena un giorno e già sottoposta al suo primo intervento chirurgico a causa di una malformazione alla mano sinistra.

Nata da appena un giorno e già sottoposta al suo primo intervento chirurgico. Una bimba venuta al mondo nei giorni scorsi è stata operata dai chirurghi del Policlinico di Milano che le hanno ridato funzionalità alla manina sinistra. La piccola era nata con una grave malformazione che non le permetteva di usarla. A dar notizia dell'intervento e della sua buona riuscita, è stato direttamente il Policlinico nella mattinata di oggi, lunedì 1 agosto.

Nata da un giorno, viene operata per una malformazione alla mano

Come comunicato dall'ospedale, l'intervento si è reso necessario dopo la nascita della bimba a seguito di una gravidanza che non ha avuto problemi. Nella fattispecie, hanno spiegato i medici della struttura, il terzo dito della manina sinistra della piccola non si era sviluppato come avrebbe dovuto mentre sul quarto dito, l'anulare sinistro, la bimba aveva una tumefazione. Trasferita nel reparto di Terapia Intensiva neonatale del Policlinico, allora, la piccola è stata operata dai medici del nosocomio in collaborazione con quelli dell'ospedale San Giuseppe.

Impegnate due equipe di dottori tra Policlinico e ospedale San Giuseppe

Le due squadre di dottori impegnate nell'operazione hanno capito che nella tumefazione riscontrata inizialmente sull'anulare, in realtà di celavano tre falangi del quarto dito stesso che non sono riuscite a svilupparsi durante la gravidanza. In sala operatoria, quindi, i medici hanno ricostruito in parte le falangi dell'anulare e liberato le parti incastrate che non si erano sviluppate.