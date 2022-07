Perde la bimba durante il travaglio, i genitori denunciano l’ospedale: aperta un’inchiesta L’11 luglio scorso una bimba è nata morta all’ospedale Sant’Anna: il padre ha voluto presentare denuncia e la Procura di Como ha disposto l’autopsia per capire cosa possa essere successo.

A cura di Ilaria Quattrone

Pretendono una spiegazione, i genitori della piccola nata morta all'ospedale Sant'Anna di Como. La bimba è morta durante il travaglio: la mamma infatti l'ha partorita già priva di vita. La gravidanza era stata tranquilla: nessuna sofferenza, nessun problema. Nella serata di sabato 9 luglio, alla donna le si sono rotte le acque ed è arrivata in pronto soccorso.

Il padre ha presentato denuncia

Dopo la visita, è stata ricoverata nel reparto di Maternità dove è stata monitorata fino fino a lunedì quando è stata riscontrata l'assenza di battito. Il padre, dopo la tragica notizia, ha deciso di denunciare ai carabinieri della Tenenza di Mariano Comense e la faccenda è finita in Procura a Como.

Disposta l'autopsia

L'inchiesta – al momento contro ignoti – è coordinata dal pubblico ministero Maria Vittoria Isella che ha deciso di disporre l'autopsia sul corpo della piccola che sarà svolto in queste ore. La Procura cercherà di capire cosa possa essere successo e cosa possa averne causato la morte.

Le parole dell'ospedale Sant'Anna

La famiglia vive ad Arosio, piccolo comune in provincia di Como. Intanto l'ufficio stampa dell'ospedale Sant'Anna, oltre esprimere vicinanza ai familiari e dare le condoglianze, ha specificato che "proprio perché la morte della bimba è apparsa senza spiegazioni, , il personale di turno, l’unità operativa di Ginecologia-Ostetricia e la direzione sanitaria hanno richiesto subito, il giorno stesso, i necessari accertamenti per un riscontro diagnostico". Sul caso vi è la massima riservatezza: la speranza è quella di riuscire a far luce su questa tragica vicenda.