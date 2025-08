Bimba muore dopo essere stata colpita da un’altalena, 5 indagati per omicidio colposo: “La giostra non era a norma”

Foto di repertorio

Cinque persone sono state indagate per omicidio colposo per la morte di una bimba di sei anni avvenuta il 2 settembre 2024 a Villongo, un comune che si trova in provincia di Bergamo. La piccola è stata colpita da un'altalena per disabili in un parco giochi ed è deceduta. Nei giorni scorsi, la Procura ha chiuso le indagini preliminari proprio sulla sua tragica scomparsa.

La piccola si stava dondolando sull'altalena quando ha perso l'equilibrio ed è caduta a terra. La pedana del gioco l'ha colpita alla testa provocandole lesioni gravissime, che la portarono poi alla morte. La pubblico ministero Letizia Aloiso ha subito aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Come riportato dal giornale BergamoNews, le indagini hanno permesso di trovare una prima relazione, datata 24 marzo 2022, lungo la quale Dimensione Comunità Srl, che era l'azienda incaricata della messa in sicurezza degli arredi, avrebbe informato gli uffici comunali che l'altalena era "ammalorata e vandalizzata".

Le catene che avrebbero dovuto limitare il dondolio sarebbero state "completamente rotte". L'1 luglio sarebbe stato inviato un preventivo per la riparazione e sostituzione. Il 15 dicembre sarebbe arrivata una nuova segnalazione agli uffici competenti. Proprio il mancato funzionamento delle catene limitatrici, avrebbe causato un'oscillazione vicino ai 90 gradi.

La procura avrebbe quindi iscritto cinque persone al registro degli indagati perché in "cooperazione colposa" sono accusate di negligenza, imprudenza e imperizia.

Gli indagati sono il sindaco del Comune Francesco Micheli, che è in carica da giugno 2022, l'assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Vigani, anche lui in carica da giugno 2022 e tre responsabili dell'ufficio tecnico del Comune che si sono succeduti dall'1 gennaio 2022 a oggi. Si tratta di Santina Crevena, che è rimasta fino al 28 febbraio 2023, Nunzio Pantò, che ha iniziato l'1 marzo 2023 e ha concluso l'1 gennaio 2024 e infine Alfredo Zappella, in carica dal 2 gennaio 2024.

I tecnici, per gli inquirenti, non si sarebbero attivati per la riparazione. I politici, già prima della tragedia, sarebbero stati informati della situazione e sarebbero quindi accusati di mancata vigilanza sull'attività dell'ufficio tecnico e omessa adozione di provvedimenti che avrebbero impedito ai bambini di salire sulla giostra.