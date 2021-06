Resta col fiato sospeso la comunità di Isorella, paese in provincia di Brescia. Dallo scorso venerdì infatti una piccola concittadina, una bambina di appena un anno, è ricoverata all'ospedale Niguarda di Milano con ustioni su circa il 35 per cento del corpo. La bimba si è procurata le ustioni a causa di un incidente domestico: verso le 13.30 di venerdì era in casa assieme ai giovani genitori quando, per cause ancora da accertare, si è scottata con dell'acqua bollente fuoriuscita da una pentola. Lo spavento è stato tanto: nell'abitazione della famiglia, nel centro storico del paese, sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato la piccola in elicottero al Niguarda, dove si trova il Centro grandi ustioni. La bambina è ricoverata da allora: le sue condizioni restano gravi ma, per fortuna, la piccola non è in pericolo di vita.

Ieri un'altra bimba si è ustionata con del caffè bollente

Un episodio analogo è accaduto ieri a Cesana Brianza, in provincia di Lecco. In questo caso la sfortunata protagonista della vicenda è stata una bimba di due anni e mezzo. Anche in questo frangente si sarebbe trattato di un incidente domestico: la piccola era in casa con i genitori quando, probabilmente approfittando di un attimo di distrazione, si è rovesciata addosso una tazza di caffè bollente. Anche la bambina è stata soccorsa in elicottero dal personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza: i soccorritori l'hanno trasportata col mezzo aereo all'ospedale Niguarda, dove la piccola è stata ricoverata in codice giallo. Nell'abitazione della famiglia sono poi intervenute le forze dell'ordine, chiamate a ricostruire con esattezza quanto accaduto.