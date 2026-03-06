Bimba di pochi mesi ustionata dall’acqua bollente mentre fa il bagnetto: elitrasportata al Niguarda

Una bimba di meno di un anno si è ustionata con l’acqua calda appena la mamma l’ha immersa nella vasca per il bagnetto. Trasportata al Niguarda, le sue condizioni ora non sarebbero preoccupanti. L’episodio si è verificato a Villanterio, nel Pavese.

Immagine di repertorio

Paura e preoccupazione nel Pavese per una bimba di neanche un anno rimasta ustionata dall'acqua troppo calda mentre la mamma le faceva il bagnetto a casa. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 marzo, in un'abitazione di Villanterio, piccolo comune del Pavese al confine con la provincia di Lodi.

La mamma della piccola appena si è accorta della gravità della situazione, anche perché la figlia ha iniziato a piangere disperatamente, ha subito lanciato l'allarme e chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i medici del 118 con un'automedica e un'ambulanza inviata da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lobardia) che l'hanno trovata cosciente e le hanno prestato le prime cure del caso. Ma per la gravità della situazione è stato necessario anche l'intervento elicosoccorso del 118 che in tempi celeri ha trasportato d'urgenza la bimba all'ospedale Niguarda di Milano.

Al momento la piccola si trova ancora ricoverata, sotto osservazione, ma le sue condizioni fortunatamente non sembrano preoccupanti. Sul posto, oltre ai soccorritori sono giunti anche i carabinieri della locale stazione di servizio, al lavoro ora per capire effettivamente cosa sia accaduto, ricostruire la dinamica dei fatti e eseguire adeguati accertamenti. La mamma della piccola ha raccontato di aver immerso la figlia nell'acqua per il bagnetto e di essersi accorta che era troppo calda solo quando la figlia ha iniziato a urlare. Ora, dopo il grande spavento, la donna si trova ora in ospedale accanto alla figlia.