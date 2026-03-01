Bimba di 7 anni precipita dalla seggiovia a Lecco, portata al Pronto Soccorso

Immagine di repertorio

Bimba di 7 anni cade dalla seggiovia. Il papà cerca di afferrarla, ma non ci riesce per un soffia e lei precipita nel vuoto, cadendo a terra dopo un volo di 3 metri. A salvarla, per fortuna, un letto di neve fresca, che è riuscito ad attutire la caduta, evitando il peggio. La piccola è stata comunque trasportata al Pronto Soccorso ospedaliero, per gli accertamenti del caso. Tragedia sfiorata questa mattina nella stazione sciistica dei Piani di Bobbio, in provincia di Lecco.

L'incidente alla stazione sciistica dei Piani di Bobbio in Valsassina

L'episodio è accaduto oggi, domenica 1 marzo. La bimba era appena salita sulla seggiovia dello stabilimento, insieme alla sua famiglia, quando, per motivi ancora in corso di accertamento, è scivolata al di fuori della propria postazione verso il basso. Il padre si è accorto con la coda dell'occhio di quanto stesse accadendo e con un gesto fulmineo avrebbe cercato di raggiungerla per afferrarla per il giubbotto, ma l'avrebbe mancata di un soffio. Nonostante la caduta, le conseguenze per la piccola sono state minime, grazie alla neve fresca sottostante.

Immediatamente è stato lanciato l'allarme ed è partita la macchina dei soccorsi. La piccola è stata raggiunta dal team di salvataggio che l'ha trovata seduta sulla neve, in buone condizioni. Sul posto anche un medico che è intervenuto con i soccorritori di pronto intervento. La bimba è stata comunque accompagnata in ospedale per eventuali ulteriori accertamenti. Per fortuna, tutto si è risolto per il meglio e non ci sono state ulteriori conseguenze. L'incidente si è verificato presso il comprensorio in quota dei Piani di Bobbio, ubicato in Valsassina e considerato uno dei più famosi e frequentati della provincia di Lecco.