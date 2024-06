video suggerito

Bimba di 18 mesi investita e uccisa da una nonna fuori dall'asilo, un'altra nonna: "Non giudicate" Sofia è morta ieri, lunedì 3 giugno, investita da una macchina guidata da una nonna. "Non giudicate le famiglie", ha scritto in una lettera un'altra signora. Nel frattempo, la nonna alla guida dell'auto è indagata per omicidio stradale.

A cura di Matilde Peretto

(immagini di repertorio)

La scuola Little England di Brescia è in lutto. Sofia Archetti, la bambina di un anno e mezzo investita nel parcheggio dell'istituto, è morta ieri, lunedì 3 giugno. Era con la nonna e il nonno, ultra ottantenni, quando è stata investita da un'auto guidata da un'altra nonna, andata anche lei a prendere il nipote. Oggi, martedì 4 giugno, al Giornale di Brescia è arrivata una lettera da un'altra nonna ancora in cui si chiede l'astinenza da qualsiasi giudizio visto il momento difficile che entrambe le famiglie stanno vivendo. La donna alla guida della vettura è indagata per omicidio stradale.

Il testo della lettera scritta da un'altra nonna

"Oggi tutta la nostra scuola è a lutto. Quello che non dovrebbe mai succedere è successo. Quello che nessuno dovrebbe mai vedere, purtroppo qualcuno l’ha visto. Sono una nonna anch’io. Tanti giorni in questo parcheggio. Vorrei tanto che nessuno in questi giorni esprimesse giudizi sulla responsabilità di una nonna o dell’altra che si sono incontrate in un momento così assurdo e che ora sa solo di strazio per due famiglie. Possiamo solo imparare che l’attenzione non è mai troppa e che dobbiamo, come adulti, essere in grado di accettare noi per primi che non tutto il male si può fermare. Il dolore può far parte delle nostra vita anche se non lo vorremmo mai nella vita dei nostri bambini. Come credente invoco il Signore perché queste famiglie coinvolte possano un giorno trovare pace. Chi può si unisca a questa preghiera anche e soprattutto per tutti i nostri bambini. Grazie, una nonna".

La tragedia avvenuta nel pomeriggio del 3 giugno

Erano circa le 16 e i bambini della scuola Little England di Brescia stavano uscendo dall'istituto per tornare a casa. Sofia Archetti, un anno e mezzo, era con la nonna quando un Suv le ha travolte entrambe. Alla signora non è successo niente, mentre la bambina ha riportato ferite troppo gravi. È morta in ospedale poche ore dopo.

La dinamica dell'incidente deve essere ancora accertata. Stando a quanto si conosce finora, a investire la piccola è stata un'altra nonna che si trovava nel parcheggio per prendere il nipote, un alunno di prima elementare. Sembra che la signora stesse facendo un'inversione a U con la macchina. Due videocamere di sorveglianza hanno ripreso tutto e sono al vaglio degli inquirenti.