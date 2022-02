Berzo Demo, precipita per sei metri di altezza dal suo terrazzamento: muore sul colpo Un uomo è morto dopo essere caduto dal suo terreno a terrazza: allertati i soccorsi, inutili i tentativi di soccorso. Sull’accaduto ora stanno indagando i carabinieri.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi Berzo Demo, in provincia di Brescia, nel primo pomeriggio. Un uomo di 79 anni è morto dopo essere precipitato per 6 metri di altezza su un terreno a terrazze. Le prime informazioni le riporta l'Agenzia regionale emergenza urgenza. I carabinieri sono ora al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto. Ad ora con certezza si sa che l'uomo è precipitato mentre stava camminando in una zona impervia, si tratterebbe del suo terreno. La chiamata di soccorso al 118 è arrivato alle 14.11 di oggi lunedì 21 febbraio: medici e paramedici sul posto sono arrivati con elisoccorso e ambulanza. Purtroppo per l'uomo però non c'è stato più nulla da fare. Inutili i tentativi da parte dei sanitari di rianimare il 78enne sul posto: non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Spetta ora ai carabinieri cercare di capire l'esatte cause del decesso.

Operaio schiacciato in un'azienda agricola

Pochi minuti dopo a Soncino, in provincia di Cremona, un uomo di 70 anni ha riportato un trauma cranico dopo essere rimasto schiacciato da una impalcatura crollata in un'azienda agricola. L'uomo ha riportato gravi traumi da schiacciamento. Subito è stato lanciato l'allarme: sul posto i medici lo hanno trovato in arresto cardio circolatorio. Sul posto i medici hanno cercato di rianimarlo prima di trasferirlo con manovre di rianimazione in corso all'ospedale di Cremona. Le sue condizioni restano gravissime, nelle prossime ore si potrà capire se l'uomo è in pericolo di vita. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che l'impalcatura sia caduta a causa del troppo vento. Ma saranno i carabinieri, anche loro giunti sul posto, a capire nel dettaglio quanto accaduto.