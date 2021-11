Bertolaso: “Lombardia potrebbe passare da zona bianca a gialla, nessun alibi per non fare la terza dose” “Non vi solo alibi per nessuno per non andare a vaccinarsi con la terza dose”. Lo ha detto il consulente della campagna vaccinale in Lombardia, Guido Bertolaso.

A cura di Francesco Loiacono

Immagine di repertorio

Secondo Guido Bertolaso, consulente per la campagna vaccinale contro il Covid-19 in Lombardia, "l'unica difesa che abbiamo contro l'epidemia è quella della vaccinazione". A dirlo in realtà non è solo l'ex capo della Protezione civile, ma in pratica tutto il mondo scientifico. Bertolaso però ha aggiunto che adesso che si è partiti con la somministrazione della terza dose per alcune categorie "non vi solo alibi per nessuno per non andare a vaccinarsi con la terza dose". Il consulente di Regione Lombardia ha pronunciato queste parole nel corso di una diretta Facebook dell'agenzia Lombardia notizie online incentrata sul progetto che porterà una task force lombarda a vaccinare almeno 500mila persone in Sierra Leone.

Bertolaso: In Lombardia la situazione potrebbe cambiare da bianca a gialla

Interrogato sulla situazione del virus in Lombardia, Bertolaso ha detto che la regione "è una delle poche realtà che ancora tiene, è ancora una regione bianca", ma che i dati, al momento comunque positivi e molto distanti da quelli dello scorso anno, "si stanno incrinando e ci stanno portando verso una situazione che potrebbe cambiare da bianca a gialla". L'argine al dilagare del virus è però, appunto, la vaccinazione: oltre 8 milioni di cittadini hanno completato il ciclo in Lombardia e nelle scorse settimane si è partiti con le somministrazioni delle terze dosi. "Siamo arrivati a una copertura tra il 30 e il 35 per cento di quelli che ne hanno diritto oggi. Grazie al cielo vediamo che le prenotazioni aumentano giorno per giorno, siamo già su numeri più importanti delle settimane scorse e siamo convinti che questo trend continuerà ad aumentare", ha detto Bertolaso. Sull'estensione della terza dose ad altre fasce d'età Bertolaso ha ricordato quanto detto ieri dal ministro della Salute Speranza durante il question time, e cioè che dal prossimo 1 dicembre la potranno fare anche tutti i cittadini tra i 40 e i 60 anni: "La macchina organizzativa funziona benissimo, i vaccini ci sono, non vi solo alibi per nessuno per non andare a vaccinarsi con la terza dose", ha concluso Bertolaso.