in foto: (Immagine di repertorio)

Tanta paura, ma per fortuna nessuna grave conseguenza questa mattina a Bergamo per una donna di 71 anni. La signora, che abita in una palazzina in via Casalino, nel centro della città, è precipitata nel vano dell'ascensore, cadendo per circa un metro e mezzo. Stando a quanto ricostruito al momento, e riportato dal quotidiano locale "L'Eco di Bergamo", la signora si trovava al piano terra dello stabile e aveva chiamato l'ascensore. La porta si è regolarmente aperta al piano, ma la cabina era in realtà bloccata a un altro piano. La donna non se n'è accorta ed è entrata, cadendo nel pozzetto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e due squadre dei vigili del fuoco di Bergamo. La donna è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Seriate, dove è stata ricoverata in codice giallo. Nella caduta ha riportato traumi seri, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Ieri mattina un incidente simile, ma più grave, a Parabita

Resta adesso da capire cosa abbia provocato il guasto all'ascensore: per fortuna la signora si trovava al piano terra, perché se lo stesso incidente fosse accaduto a un piano superiore avrebbe potuto provocare conseguenze ben più serie, come successo ieri mattina a Parabita, nel Leccese: una donna di 64 anni, di professione stilista, è infatti precipitata per tre piani. Anche in quel caso la porta dell'ascensore si è aperta, senza però che la cabina fosse al piano: la stilista non se n'è accorta ed è caduta nel vuoto per diversi metri. Si trova adesso ricoverata in gravi condizioni e la sua prognosi resta riservata.