Stava per spedire all'estero per via aerea un'opera d'arte di valore attribuita a un pittore del XVII secolo senza avere licenza e documenti necessari, ma è stato scoperto e denunciato a Bergamo.

Bergamo, fermato in aeroporto con un quadro del Seicento: denunciato

I funzionari delle dogane dell'aeroporto ‘Il Caravaggio' di Orio al Serio hanno sequestrato, in collaborazione con i carabinieri del nucleo di tutela del patrimonio culturale di Monza, un dipinto delle dimensioni di 145 per 195 centimetri raffigurante la ‘Morte di San Giuseppe', risalente al XVII secolo e attribuito al pittore Luca Giordano.

L'opera doveva essere spedita a New York senza licenza

L'opera, secondo quanto sostenuto dall'importatore italiano, sarebbe stata spedita in prestito a New York, viaggiando in tempi e con modalità imprecisati. Non essendo tuttavia in grado di esibire l'attestato di libera circolazione o la licenza di esportazione a supporto della spedizione precedente, l'importatore – così come previsto dal Codice dei Beni Culturali – è stato così denunciato all'autorità giudiziaria per illecita esportazione di opere d'arte.