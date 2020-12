Così tante auto da creare un ingorgo nel quale è rimasta intrappolata anche un'ambulanza che cercava di farsi spazio con lampeggiate e sirena accesi. Succede a Bergamo, una delle città più duramente colpite dalla pandemia Covid, nel primo giorno di zona gialla. Per tutta la giornata il traffico è stato intenso, in special modo nelle aree più centrali. In strada si sono riversate moltissime persone, i negozi sono stati presi d'assalto per lo shopping natalizio e si sono verificati numerosi assembramenti.

L'ingorgo in cui è rimasta incastrata l'ambulanza a Bergamo si è formato lungo viale Vittorio Emanuele, il mezzo di soccorso si è bloccato dopo l'incrocio di via Tasca. La coda di auto era però parecchio lunga: si estendeva su gran parte di via Roma, la strada che attraversa il centro della città. L'ambulanza aveva sirena e lampeggianti attivati, segno che era impegnata in un intervento di soccorso. Le scene viste a Bergamo sono simili a quelle di altre città, dove in molti casi le norme anti contagio sono saltate sotto la pressione dello shopping natalizio o semplicemente, come è accaduto per la Lombardia, in seguito all'allentamento delle misure anti contagio dovute al passaggio della regione in area gialla.

A Roma la Polizia Locale ha dovuto chiudere temporaneamente l'area di Fontana di Trevi, anche quella presa d'assalto, mentre a Napoli è ricomparsa la folla nelle strade dello shopping; immagini dello stesso tipo anche nella vicina Milano, con piazza Duomo gremita di persone nonostante, anche lì, non fossero mancati gli appelli alla prudenza da parte delle Istituzioni locali che aveva fatto eco alle raccomandazioni del Governo.