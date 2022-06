Batte il Covid e festeggia 104 anni: “Antonio è un esempio di entusiasmo e passione per la vita” Antonio Gianazza compie 104 anni. Nella sua vita ha combattuto durante la seconda guerra mondiale e sconfitto il Covid due anni fa.

Non si era arreso durante la seconda guerra mondiale, quando si trovò sul fronte occidentale in Francia. Non lo aveva fatto neppure quando ha preso parte alla campagna di Grecia e a quella in Russia, dove vinse il freddo del 1942. Nell'ultimo biennio, ha battuto anche il Covid. Antonio Gianazza, a cui nel 2018 è stata conferita la Croce di Guerra al Valore Militare, ha sconfitto il virus e festeggiato i 104 anni.

Antonio batte il Covid e festeggia 104 anni

Per l'occasione, la Rsa dove è ricoverato, la Sodalitas di Busto Garolfo, ha allestito un'area riempiendola di palloncini colorati e numeri gonfiabili. Immancabile la torta con le candeline. La coordinatrice della Casa Famiglia Laura Vismara, nelle parole riportate dall'Ansa, ha detto che "è stata una grande emozione per tutti noi. Il Signor Antonio incarna per tutti noi la voglia e il coraggio di vivere, anche nonostante i mesi difficili che abbiamo attraversato negli ultimi anni". La dottoressa Vismara ha infine aggiunto che "Antonio è un esempio di entusiasmo e passione per la vita".

