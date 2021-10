Barlassina, tampona un’auto con alla guida una donna incinta e scappa: denunciato Un uomo di 58 anni è stato denunciato per aver tamponato un’auto con alla guida una donna incinta per poi scappare senza soccorrere l’automobilista rimasta lievemente ferita. I carabinieri si sono messi subito alla caccia del pirata della strada: una volta identificato ha ammesso le sue colpe. Per lui è scattata la denuncia.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Ha prima tamponato un'auto con alla guida una donna incinta e poi è scappato. È successo due giorni fa a Barlassina, paese in provincia di Monza e Brianza: la donna è rimasta lievemente ferita ma per precauzione è stata trasportata per accertamenti all'ospedale di Desio.

La donna è stata portata in ospedale

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, la donna dopo l'incidente ha chiesto all'automobilista, un uomo di 58 anni, di accostare. Questo però piuttosto che soccorrere la donna è scappato. Sul posto oltre ai sanitari sono intervenuti anche i carabinieri che si sono messi subito alla caccia del pirata della strada. Dopo poche ore i militari avevano già nome e cognome: sono riusciti a risalire all'identità dell'uomo grazie alle testimonianze degli altri automobilisti e passanti e grazie alle immagini delle telecamere di video-sorveglianza della zona. Una volta raggiunto, l'uomo ha ammesso le sue colpe. Per lui è scattata una denuncia per omissione di soccorso. La donna nel frattempo è stata trasferita in ospedale: qui è stata visitata e dimessa senza gravi conseguenze.

Altro pirata della strada nel Comasco

Si cerca ancora invece il pirata della strada che ieri a Como è stato protagonista di un incidente per poi scappare abbandonando l'auto e l'altro automobilista coinvolto, un uomo di 45 anni che è rimasto ferito. Tutto è successo ieri 15 ottobre intorno alle 5 in via per San Fermo della Battaglia, subito dopo la fine di una galleria. Sul posto sono arrivati gli agenti della questura di Como, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, inviato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, che ha soccorso il 45enne ferito. Ad allertare i soccorsi sono stati gli altri automobilisti. Il ferito è stato portato in ospedale: non è in pericolo di vita. Mentre ora si cerca ancora il pirata della strada.