Barista ucciso a coltellate davanti al suo locale nel Bresciano: le immagini dell’omicidio

Il 55enne Andrei Zakabluk è stato accoltellato a morte fuori dal bar Bellavista di Ponte Zanano(Brescia) dove lavorava. Ecco le immagini delle telecamere che hanno ripreso l’aggressione.

Le immagini delle telecamere fuori dal bar Bellavista a Sarezzo (Brescia) che riprendono l’aggressione mortale ai danni di Andrei Zakabluk

Nelle immagini delle telecamere di sorveglianza si vede il 32enne Artenie Pirau accoltellare a morte il 55enne Andrei Zakabluk fuori dal bar Bellavista di Ponte Zanano, frazione di Sarezzo (Brescia), di proprietà della moglie della vittima. Il 32enne è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Gardone Val Trompia e condotto in carcere con l'accusa di omicidio aggravato.

Secondo quanto si apprende Artenie Pirau, avrebbe riconosciuto le proprie responsabilità. Assistito dall'avvocato Nicola Mazzocca, Pirau, messo di fronte alle immagini video delle telecamere di sorveglianza che documentano l'aggressione, avrebbe ammesso di essere l'autore delle coltellate, sostenendo però che il delitto non sarebbe stato pianificato. Durante l'interrogatorio, il 32enne avrebbe spiegato di aver agito dopo una discussione improvvisa. Una ricostruzione che, secondo gli investigatori, non troverebbe riscontro nei filmati acquisiti. Per la Procura, infatti, gli elementi raccolti delineano un quadro di omicidio premeditato.

La dinamica dell'omicidio

I fatti risalgono alla sera di lunedì 15 dicembre quando, all'incirca verso le 23:00, si vede Pirau seduto a uno dei tavolini del bar Bellavista in attesa di Zakabluk. In mano una sigaretta, nell'altra il cellulare. Stando a quanto si può osservare dalle immagini delle telecamere, trasmesse in esclusiva dal Tg1, alla vista del 55enne Pirau si sarebbe alzato per seguirlo per qualche metro prima di estrarre il coltello e colpirlo con almeno due coltellate, una delle quali avrebbe reciso l'arteria femorale.

Nelle immagini che seguono si osserva Zakabluk tentare di rialzarsi prima di crollare a terra per l'ultima volta. Nel frattempo, Pirau è tornato indietro per prendere una tanica di benzina probabilmente per dar fuoco al locale. Nel farlo, ha minacciato un altro ragazzo e ha recuperato il telefono che aveva lasciato sul tavolo del bar. Tutto nel giro di pochi minuti.

Dopo aver ricevuto segnalazione dell'accaduto, l'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto gli operatori sanitari del 118. Constatate le gravi condizioni del 55enne, i medici e i paramedici hanno deciso di trasportarlo d'urgenza in ospedale dove ha perso la vita poco dopo il ricovero.

Nel frattempo, sono intervenuti i carabinieri. Dopo aver svolto i primi rilievi, i militari hanno arrestato Pirau, originario della Moldavia, con l'accusa di omicidio aggravato. Poco dopo è stato trovato anche il coltello utilizzato per l'omicidio: era stato gettato in un cassonetto vicino al luogo del delitto.

Il coltello utilizzato per l’omicidio rinvenuto in un cassonetto vicino al luogo del delitto.

Al momento resta ancora sconosciuto il movente: potrebbe essere legato a un episodio che si è verificato lo scorso 13 giugno quando, di fronte allo stesso locale, il 32enne era stato allontanato in seguito a una rissa che si era conclusa con l'esplosione di alcuni colpi di pistola. Secondo la moglie, non ci sarebbero dubbi: "È stato ucciso per vendetta".