Uccide un barista fuori da un locale e poi getta l’arma in un cassonetto: arrestato 32enne

Il bar dove è avvenuto l’omicidio (Fonte: carabinieri)

Nella serata di ieri, lunedì 16 dicembre 2025, un uomo di 55 anni è stato ucciso da un 32enne. Il delitto è avvenuto a Sarezzo, un comune della provincia di Brescia. Il presunto responsabile è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Gardone Val Trompia. I militari, coordinati dalla Procura di Brescia, hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica e comprendere il contesto in cui è maturato l'omicidio.

Tutto sarebbe avvenuto attorno alle 23 circa all'esterno del bar Bellavista. La vittima, come confermato da alcune fonti investigative, è il 55enne Andrei Zakabluk. L'uomo, originario dell'Ucraina, lavorava proprio nel bar. Dopo essere stato accoltellato, è stato lasciato a terra morente. Qualcuno ha chiamato gli operatori sanitari del 118. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118. I medici e i paramedici lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale di Gardone Val Trompia dove è morto poco dopo il ricovero: troppo gravi le ferite riportate.

Nel frattempo sono intervenuti i carabinieri. Dopo aver svolto i rilievi, hanno arrestato un ragazzo di 32 anni. Originario della Moldavia, è stato fermato poco dopo e portato in caserma dove è stato poi arrestato. È accusato di omicidio aggravato. Il coltello che sarebbe stato utilizzato per l'omicidio, è stato poi trovato in un cassonetto vicino al luogo in cui è stato commesso il delitto. Al momento resta ancora sconosciuto il movente.