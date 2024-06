Bandiera della Palestina appesa sulla facciata principale del Duomo di Milano: il gesto dei manifestanti pro Gaza

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

La bandiera della Palestina appesa sul Duomo di Milano (foto da Facebook – Carlo Monguzzi)

Una bandiera della Palestina è stata appesa sulla facciata del Duomo di Milano nella mattinata di oggi, mercoledì 5 giugno. A renderlo noto è il consigliere comunale dei Verdi, Carlo Monguzzi, che ha raccontato come la cosa sia stata accolta "tra gli applausi della gente".

Il gesto rivendicato da Apuzzo e Fortinguerra

Ad appenderla sarebbe stato il candidato consigliere alle elezioni europee per Alleanza Verdi e Sinistra, Stefano Apuzzo, insieme all'esponente dei Verdi Francesco Fortinguerra.

"L'azione intende ribadire la richiesta dei popoli, delle piazze e delle università del mondo di un immediato cessate il fuoco umanitario a Gaza e in West Bank", ha scritto Apuzzo, ex parlamentare dei Verdi, in un post pubblicato su Instagram, "dello stop al genocidio ai danni del popolo palestinese e della richiesta al governo italiano di non inviare più armi a Tel Aviv, impiegate per il massacro in corso e del riconoscimento dello Stato di Palestina".

La bandiera è stata rimossa e sequestrata dalla polizia

Stando a quanto ricostruito, Apuzzo e Fortinguerra sarebbero saliti in cima alla cattedrale pagando il biglietto che permette di arrivare fino alle terrazze del Duomo a piedi. "Avevo questa enorme bandiera della Palestina arrotolata nei pantaloni", ha raccontato Apuzzo, "arrivato a quasi in cima avevo notato una piccola finestrella aperta che dà su un davanzale centrale della facciata. Sono uscito su questa specie di ballatoio e ho avuto il tempo di appendere la bandiera".

Un gesto che ricorda quello fatto dallo stesso ex parlamentare alcuni giorni fa nella Camera dei Deputati. "Pensiamo a quanto soffrono i bambini e le donne a Gaza, dopo 38mila persone dilaniate dalle bombe, anche italiane, lanciate da Israele", ha spiegato ad Ansa, "è ora di una tregue, di liberare i 2 milioni e mezzo di civili a Gaza ostaggi delle bombe". La bandiera della Palestina è stata rimossa dalla facciata poco dopo da due addetti alla sicurezza del Duomo. Al momento non è chiaro se i due Verdi siano stati denunciati, ma intanto la polizia ha sequestrato la bandiera.