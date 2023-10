Bancario aggredisce i clienti, annullato il licenziamento: “Ambiente di lavoro troppo stressante” Il dipendente non può essere licenziato: l’ambiente di lavoro è “stressogeno”. “Una sentenza importante in maniera di stress lavorativo”, il legale del bancario di Cremona.

Ha aggredito i clienti in più occasioni, verbalmente e non. Toni alti, insulti, spinte. Ma il tribunale blocca il licenziamento del bancario, in servizio in una filiale di Cremona: l'ambiente di lavoro in cui si trovava da anni, infatti, era altamente "stressogeno".

Un contesto lavorativo, secondo giudice, in cui il lavoratore si sentiva "fuori luogo" e "non adatto al proprio profilo professionale", mentre era desideroso di valutare invece "esperienze professionali diverse" e più qualificanti all'interno della banca. In cui, insomma, la mansione di semplice cassiere, dopo aver ricoperto posizioni più alte, cominciava ad andargli stretta. Un profondo disagio, "più volte manifestato" ai suoi superiori.

Senza contare che, in queste condizioni di "malessere" e "bassa tolleranza allo stress", il lavoratore sarebbe stato costretto, come previsto dal suo ruolo di sportellista in banca, a "contenere l’umore dei clienti della filiale" e a "subire qualsiasi tipo di insolenza e vessazione verbale", in più "senza la possibilità di fare alcuna pausa di recupero di energia psicofisica". Il fatto che si sia sfogato poi contro alcuni clienti, chiarisce il giudice, è sicuramente "da rimproverare". Ma ciò, secondo la giurisprudenza, non può essere alla base di un licenziamento.

"Si tratta di un’ordinanza molto importante perché, sul solco tracciato dalla Cassazione in materia di stress lavorativo, per la prima volta riconosce che i comportamenti reattivi oggetto di contestazione disciplinare possono trovare spiegazione nelle condizioni stressogene a cui sono sottoposti i dipendenti", ha dichiarato il legale dell'uomo a Corriere della Sera. "La disfunzione organizzativa può, in determinate situazioni, giustificare quindi la condotta individuale".