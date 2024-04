video suggerito

Bambino di 5 anni trova 850 euro mentre è al parco con la nonna e li consegna al proprietario il piccolo Alessandro, mentre giocava al parco di Saronno (Varese), ha trovato per terra 850 euro e li ha prontamente consegnati alle forze dell'ordine. Il proprietario del denaro smarrito ha così deciso di ricompensarlo.

Un gesto di profondissimo gesto civico già a cinque anni. È questa l'età di Alessandro, il bambino che nei giorni scorsi, mentre giocava al parco di Saronno (Varese), ha trovato per terra 850 euro e li ha prontamente consegnati alle forze dell'ordine.

Il piccolo Alessandro si trovava nel giardino di via Marx a Saronno quando ha notato una busta per terra. Aprendola, ha scoperto il ricco bottino: quasi mille euro in contanti, in banconote di vari tagli. E non ha avuto dubbi. Alessandro è corso dalla nonna e, insieme, hanno deciso di telefonare alla polizia.

Il comando di piazza Repubblica, dopo aver avviato un'indagine, è riuscita così in poco tempo a risalire all'identità del proprietario, che aveva da poco smarrito il portafoglio. E che, quando gli è stato raccontato del grande senso civico e della giovanissima età di chi aveva recuperato i suoi soldi, ha voluto premiare il giovanissimo Alessandro con parte della somma ritrovata: una cifra pari al doppio della ricompensa prevista dalla legge (pari a un decimo della somma in denaro o del valore dell'oggetto), circa 160 euro.

Una bella cifra per un bambino di cinque anni, che potrà utilizzarla a suo piacimento per giochi, dolci, cartoleria, esperienze e piccoli viaggi. La somma gli è stata consegnata direttamente dal comandante Claudio Borsani e dagli agenti della polizia di Saronno, che hanno posato con lui in una foto ricordo ed elogiato il piccolo Alessandro per la sua straordinaria onestà e generosità, qualità purtroppo non comuni.