Bambino di 10 anni rimane incastrato con la canoa: bloccato tra due massi sulle rapide Un bambino di dieci anni è rimasto incastrato con la sua canoa nell’Adda: il piccolo è stato salvato dai vigili del fuoco.

A cura di Ilaria Quattrone

Un bimbo di dieci anni è rimasto incastrato con la sua canoa tra due spuntoni di roccia: è successo nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 15 settembre. L'episodio si è verificato nell'Adda, all'altezza di Paderno, nell'hinterland di Milano. Il bimbo è stato salvato dai vigili del fuoco che sono intervenuti con un elicottero. Per fortuna il piccolo è in buone condizioni di salute.

Il piccolo era aggrappato a un masso

In base alle prime informazioni circolate, il bambino si è aggrappato con tutta la sua forza a un masso. La corrente, in quella zona, è particolarmente violenta e c'era la possibilità che il fiume se lo portasse via. Il rischio che il tutto si trasformasse in una tragedia era molto elevato.

I soccorsi allertati dal padre che ha assistito al recupero

A chiamare i soccorsi è stato il padre che per tutto il tempo ha seguito con lo sguardo il suo bimbo. Una volta ricevuto l'allarme, sono stati inviati i pompieri da Lecco e da Merate. Presenti anche gli operatori dell'elinucleo di Malpensa. Con estrema attenzione e sangue freddo, il personale del nucleo speleo alpino fluviale si è calato dall'elicottero.

Il bambino è stato portato in ospedale: non è in gravi condizioni

Nelle immagini diffuse dai vigili del fuoco, è possibile vedere il momento esatto in cui i soccorritori si calano e raggiungono il piccolo. Il luogo, come gli stessi hanno spiegato, è particolarmente spinoso anche a causa della forza dell'acqua. una volta recuperato, il bambino è stato trasferito e ricoverato in ospedale: era infreddolito e molto spaventato, ma per fortuna le sue condizioni non sono gravi.