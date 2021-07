Bambino attaccato a un ventilatore polmonare rischia di morire per un blackout: salvato dai pompieri Un bambino di 11 anni costretto a letto e attaccato a un ventilatore polmonare che gli consente di respirare ha rischiato di morire a causa di un improvviso blackout. È successo la scorsa notte a Villanuova di Torre Pallavicina, nella Bergamasca. L’intervento provvidenziale dei vigili del fuoco ha salvato la vita al bimbo.

A cura di Francesco Loiacono

Intervento provvidenziale dei vigili del fuoco nella serata di martedì 20 luglio. I pompieri hanno letteralmente salvato la vita a un bambino di 11 anni, costretto a letto e attaccato a un ventilatore polmonare che gli consente di poter respirare. La vicenda si è verificata in un'abitazione nella frazione Villanuova di Torre Pallavicina, in provincia di Bergamo. Attorno alle 23 di martedì, un improvviso blackout ha fatto "spegnere" il ventilatore, mettendo così a rischio la vita del bambino, gravemente infermo.

I vigili del fuoco hanno collegato l'impianto a un generatore

I vigili del fuoco di Romano di Lombardia sono intervenuti nell'appartamento nel giro di pochi minuti, assieme a un'ambulanza del 118 di Casirate. Mentre il personale medico controllava le condizioni del bambino, i vigili del fuoco hanno collegato l'impianto elettrico dell'abitazione a un generatore, in maniera che il macchinario salvavita riprendesse a funzionare. Nel frattempo alcuni pompieri, elettricisti, hanno riparato il guasto dell'impianto elettrico domestico, facendo così tornare la corrente.

La riconoscenza del papà: Hanno salvato mio figlio, non lo dimenticherò mai

La famiglia del bimbo – composta da padre, madre e altre due figlie piccole di 4 e 2 anni – è così passata dal grande spavento al sollievo. Alla testata locale "L'Eco di Bergamo" il papà dell'undicenne ha affidato il suo ringraziamento per l'intervento dei caschi rossi: "Ringrazio di cuore i vigili del fuoco e gli infermieri per quello che hanno fatto, sono stati rapidi ed eccezionali, hanno salvato mio figlio e questo non lo dimenticherò mai".