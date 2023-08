Bagnino riprende un gruppo di ragazzi perché facevano tuffi acrobatici: gli adolescenti lo aggrediscono A Bergamo un gruppo di ragazzi ha aggredito un bagnino: nessuna notizia degli aggressori.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nel pomeriggio di giovedì 24 agosto a Bergamo un bagnino è stato aggredito da un giovane e il suo gruppo alle piscine Italcementi. A darne notizia è il giornale BergamoNews. Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, i ragazzini stavano facendo alcuni tuffi acrobatici nella piscina olimpionica. Questi, però, sono vietati dal regolamento per motivi di sicurezza.

Uno dei ragazzi avrebbe messo le mani attorno al collo a un bagnino

Non solo: si sarebbero immersi nell'acqua senza cuffia e si sarebbero appoggiati ai divisori delle corsie fino a romperne uno. Per tutta la loro permanenza in piscina, considerati i loro comportamenti, il bagnino ha fischiato e li ha ripresi.

Uno di loro si sarebbe diretto verso l'uomo e gli avrebbe messo le mani al collo. Sempre a BergamoNews, un dipendente ha raccontato che ci sono pomeriggi complessi e difficili da gestire: "Arrivano questi gruppi di ragazzi, quasi tutti minorenni, e tengono comportamenti irrispettosi e maleducati. La gente si lamenta, ma noi non sappiamo più come tenerli a bada".

La denuncia di una donna

Una donna, che aveva deciso di trascorrere qualche ora in piscina, ha raccontato di un gruppo di ragazzi, circa una ventina, che hanno disturbato per diverse ore: "Urlavano, si rincorrevano, lasciavano i loro indumenti in giro. Poi si tuffavano nelle vasche facendo le capriole, anche se è vietato, senza nemmeno indossare la cuffia. I bagnini continuavano a fischiare e a richiamarli, ma loro non gli davano retta”. E non è stata l'unica: sono state diverse le persone costrette ad abbandonare la struttura.

La stessa ha poi chiamato il numero unico delle emergenze 112 per avvisare le forze dell'ordine. E in quello stesso momento ha visto sette ragazzi scavalcare la cancellata per entrare nel centro senza pagare il biglietto.