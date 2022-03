Baby gang a Milano: violenze e rapine a passanti, 8 arresti. C’è anche un 12enne I carabinieri arrestano i componenti di una banda criminale di giovanissimi: fra 12 e i 17 anni rapinavano passanti con intimidazioni e aggressioni. Operavano nell’area Sud-Est.

C'è perfino un ragazzo di appena 12 anni tra i minorenni, otto in tutto, arrestati all'alba di oggi a Milano. Fra 12 e i 17 anni, agivano nella zona Sud-Est (l'area fra Calvairate e Corvetto) con un modus operandi tipico da gang criminale: intimidazioni, aggressioni e rapine a passanti.

A individuare la banda i carabinieri, hanno arrestato gli otto giovanissimi eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale per i minorenni, sostituto procuratore Sabrina Ditaranto. Gli indiziati ora, a vario titolo e in concorso tra loro, dovranno rispondere delle ipotesi di rapina, tentata rapina e lesioni personali aggravate in concorso per almeno 14 casi.

Vittime avvicinate con banali pretesti

Le indagini condotte dalla Compagnia Milano Porta Monforte – spiegano i carabinieri – hanno consentito di accertare che, avvalendosi della forza intimidatrice del gruppo, hanno commesso, in più circostanze, violente aggressioni e 14 rapine (anche tentate) ai passanti. Le vittime scelte venivano avvicinate con banali pretesti nei parchi, sui mezzi di trasporto pubblico, vicino alle fermate o nei principali luoghi di aggregazione di ragazzi, portando via smartphone e altri oggetti di valore.

I video delle rapine della banda di ragazzini a Milano

I carabinieri hanno potuto individuare i giovani criminali anche avvalendosi di una serie di video ricavati da telecamere di sorveglianza sui mezzi pubblici, ai bancomat, nelle stazioni e lungo alcune strade. La modalità è sempre la stessa: accerchiamento, minacce, vittima "ripulita" di ogni oggetto o valore e poi rapida fuga.