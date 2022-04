Azzano Mella, ragazzo precipita dalla finestra di casa: è gravissimo Oggi 27 aprile a Azzano Mella, in provincia di Brescia, un giovane di 25 anni è precipitato dalla finestra di casa, da un’altezza di dieci metri. Subito l’arrivo dei soccorsi e il trasporto in ospedale in codice rosso.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 25 anni è precipitato da una finestra di un palazzo di Azzano Mella, in provincia di Brescia. Dalle primissime informazioni riportate dall'Agenzia regionale emergenze urgenze, i fatti sono accaduti verso le 13.22 di oggi 27 aprile in via Giovanni: qui il 25enne è precipitato da una finestra alta 10 metri. Subito sul posto sono arrivati i soccorsi in aumbulanza, automedica ed elisoccorso. Il giovane, visitato sul posto dai medici, ha riportato un grave trauma cranico, al volto e agli arti inferiori. Disperato il trasporto in codice rosso all'ospedali Civili di Brescia. Sul posto anche i carabinieri, impegnati a ricostruire quanto accaduto al giovane.