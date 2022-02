Avrebbe fatto sfigurare a martellate l’amante della moglie: arrestato 44enne Un uomo è stato arrestato con l’accusa di essere il mandante di un feroce pestaggio ai danni del presunto amante della moglie: gli avrebbe fatto sfigurare il volto a martellate.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Lo avrebbe fatto sfigurare a colpi di martello. Il movente sarebbe la gelosia. E ieri, giovedì 3 febbraio, è stato arrestato: a fermarlo sono stati i carabinieri della stazione di Maneggio e del nucleo operativo della compagnia e del nucleo investigativo di Como. L'agguato sarebbe avvenuto il 21 settembre scorso in un parcheggio che va verso Grandola. La vittima è un uomo di 37 anni che è stato salvato da alcuni automobilisti che, abbagliando, gli avrebbero consentito di fuggire.

Il pestaggio nel parcheggio

L'uomo arrestato, un 44enne, è stato fermato a Milano e sarebbe un promotore finanziario che vive a Tremezzina e che è accusato di essere il mandante. Secondo quanto ricostruito dal sostituto procuratore Mariano Fadda, l'uomo aggredito avrebbe avuto una relazione con la moglie del 44enne. Quella sera, l'amante e la donna, si trovavano nel parcheggio: il mandante avrebbe visto i messaggi sul telefono della moglie e avrebbe mandato due o forse tre uomini a pestare l'uomo.

L'arresto

Stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Giorno", uno dei due, che sarebbe stato con il volto coperto, avrebbe immobilizzato il 37enne e lo avrebbe colpito con un martello. Il 37enne era poi riuscito a scappare e nascondersi in una palazzina. Nell'agguato anche la donna era stata aggredita. Il marito poi aveva fatto perdere le sue tracce. I carabinieri sono poi riusciti a rintracciarlo: si era procurato dei documenti di identità forse con l'intenzione di scappare. Lo hanno trovato in un hotel a Milano ed è stato arrestato e portato in carcere. Dovrà rispondere di tentato omicidio e lesioni volontarie alla moglie.