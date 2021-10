Avevano accoltellato 23enne per una faida tra gang: arrestati 17 latinos del gruppo “Barrio 18” Nella mattinata di oggi, martedì 5 ottobre, cento agenti della polizia di stato sono stati impiegati per un’operazione che ha portato all’arresto di 17 persone che fanno parte della gang “Barrio 18” di Milano. Ai latinos è stato contestato anche l’episodio di un’aggressione a un 23enne su un filobus.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella mattinata di oggi, martedì 5 ottobre, sono state arrestate 17 persone ritenute parte della gang del Barrio 18 a Milano: nell'operazione sono state impiegati cento agenti della polizia di Stato. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari Stefania Donadeo su richiesta del pubblico ministero Francesca Crupi. Tra questi ci sono alcune persone che sono finite in carcere e altre agli arresti domiciliari.

Tra gli episodi anche l'aggressione a un 23enne su un bus

Tra gli episodi che le forze dell'ordine stanno contestando c'è anche un agguato nei confronti di un ragazzo di 23 anni proveniente da El Salvador: l'aggressione è avvenuta il 13 luglio 2020 e il ragazzo avrebbe fatto parte della gang rivale della MS13. Il 23enne, in quell'occasione, è stato accoltellato diverse volte da un latinos del Barrio 18 mentre si trovavano sul filobus 93 in zona Lambrate a Milano.

Le violenze delle gang latinos a Milano

Il 23enne era stato aggredito da un gruppo di sette/otto persone e aveva riportato gravi ferite: all'epoca i medici e i paramedici del 118 lo avevano trasportato in codice rosso all'ospedale San Raffaele di Milano. Inizialmente il 23enne aveva riferito di non conoscere i suoi aggressori e di non appartenere a nessuna gang. I responsabili lo hanno seguito fino sul mezzo e poi lo hanno colpito: dopodiché sono fuggiti e hanno fatto perdere le loro tracce. Oltre questo episodio, i gruppi di latinos – negli anni – si sono resi protagonisti di molti episodi violenti. Nel 2015 sempre la stessa gang aveva aggredito con un machete un capotreno di Trenord.