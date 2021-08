Aveva massacrato di botte un senza tetto a Varese: arrestato per tentato omicidio Si tratta di un 35enne pluripregiudicato con problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti. La sua vittima, 56 anni, vive in un camper con la moglie un figlio e chiede spesso l’elemosina nella zona. L’aggressione al culmine di un violento litigio, la vittima è tutt’ora ricoverata nel reparto di rianimazione e dovrà subire un delicato intervento chirurgico.

A cura di Redazione Milano

Un uomo di 35 anni – di nazionalità italiana – è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio. Sarebbe lui l'autore del brutale pestaggio avvenuto attorno alle 3.30 del mattino in piazzale Trieste a Varese, ai danni di un senza tetto. Il clochard è stato soccorso in una pozza di sangue, dopo che l'aggressore l'aveva lasciato esanime in terra dopo averlo ripetutamente colpito al capo con una stampella.

L'arrestato è un pluripregiudicato di 35 anni

L'uomo, individuato al termine delle indagini lampo degli agenti, è residente nella provincia di Varese è già noto alle forze dell'ordine essendo un pluri pregiudicato. In passato è stato ritenuto responsabilità di reati contro la persona e il patrimonio, e di spaccio di stupefacenti. È descritto come un soggetto affetto da patologie psichiatriche e "abituale assuntore di sostanze stupefacenti". Il delitto sarebbe maturato in un contesto di marginalità segnato dall'abuso di alcol e stupefacenti.

La dinamica del tentato omicidio secondo gli inquirenti

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti la vittima, un cittadino bosniaco di 56 anni, e il suo aggressore avrebbero trascorso la giornata insieme quando a notte fonda è scoppiato il violento litigio (forse complici alcol e stupefacenti) culminato con il tentato omicidio. Il 56enne è tutt'ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni, nel reparto di rianimazione. Dovrà subire una delicata operazione alla testa, visti i gravi traumi riportati. L'uomo da mesi vive in un camper con la moglie e un figlio a Varese e spesso chiede l'elemosina nei dintorni dei luoghi dove è stato picchiato con la sua stessa stampella.