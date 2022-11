Aveva in casa droga con il logo di Tom e Jerry e diverse armi per “girare un video”, arrestato Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato dopo una perquisizione in casa. Là la polizia ha trovato quasi 120 grammi di hashish e diverse armi che, ha detto, avrebbe usato per girare un video nei prossimi giorni.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Durante un primo controllo in strada era apparso stranamente agitato. La polizia su di lui aveva più che semplici sospetti sul fatto che fosse un pusher, perciò ha deciso di perquisire il suo appartamento. Al suo interno hanno trovato quasi 120 grammi di hashish con il logo del noto cartone animato ‘Tom & Jerry' stampato sopra e diverse armi.

Il controllo in strada

L'arresto è arrivato nella serata di ieri, mercoledì 16 novembre, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su di lui, un ragazzo di 21 anni italiano e con precedenti per rapina alle spalle, si erano concentrati da diversi giorni alcuni agenti del commissariato Greco Turro.

Il primo controllo è scattato intorno alle 23:30, quando una volante lo ha trovato in strada insieme ad altri tre suoi amici, tutti di età compresa tra i 21 e i 24 anni. Il 21enne era il più agitato del gruppo, soprattutto dopo che uno di quei ragazzi è stato trovato con 1 grammo di hashish in tasca ed è stato poi segnalato come assuntore in Prefettura.

La perquisizione, i contanti e le armi

Dopodiché, gli agenti hanno deciso di perquisire l'abitazione di quel 21enne che già tenevano d'occhio da tempo. Il ragazzo vive in via Asturie, in zona Bicocca, con la madre. Per trovare i 119 grammi di hashish, destinati poi alla vendita, è stato il fiuto del cane antidroga, visto che li aveva nascosti un po' in cucina, in un vaso e nel contatore. Sopra aveva impresso il logo di ‘Tom & Jerry', come fosse una firma.

Ma non solo. Perché poco dopo sono stati trovati anche 700 euro in contanti e un bilancino di precisione. Poi anche due coltelli, un taser, un nunchaku, un manganello telescopico di 40 centimetri e un fumogeno. Quasi un arsenale che, ha provato a spiegare agli agenti, gli sarebbe servito per girare un video nei prossimi giorni a Sesto San Giovanni.