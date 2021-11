Aveva diffuso video intimi di una dottoressa 40enne: uno degli imputati chiede scusa e la risarcisce Tra gli indagati ci sono anche un ex calciatore, la figlia di un famoso ex allenatore di Serie A e l’ex compagno: tutti dovranno rispondere di revenge porn.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Si è scusato per quanto fatto e poi ha risarcito la vittima: è successo durante l'udienza preliminare del processo nei confronti di dieci indagati, tutti accusati a vario titolo di revenge porn nei confronti di una dottoressa di Brescia, le cui foto e video intimi sono stati inviati in chat e postati su vari siti divenendo uno dei contenuti più condiviso sul web. A scusarsi è stato l'indagato più giovane, un ragazzo di 27 anni. Tra gli accusati ci sono anche la figlia di un ex allenatore di calcio di Serie A, un ex calciatore e anche un personal trainer.

La figlia dell'ex allenatore ha scelto il rito abbreviato

Di questi tre, tra cui la figlia dell'ex allenatore, hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato. In un caso, la posizione sarebbe stata stralciata a causa di un vizio procedurale. Tra le persone indagate c'è anche l'ex compagno della dottoressa che, secondo quanto testimoniato dalla donna, sarebbe stato il primo a ricevere le immagini perché inviate dalla 40enne. L'uomo, insieme al ex calciatore, non ha scelto riti alternativi. La prossima udienza si svolgerà il 23 marzo.

La dottoressa era stata licenziata da una delle cliniche

Dopo che le sue immagini furono diffuse ovunque arrivano anche su diversi siti stranieri e dopo che furono pubblicati tutti i suoi dati sensibili, tra i quali nome, cognome e indirizzo di domicilio – tanto che alcune persone sconosciute si presentarono sotto casa – la donna fu licenziata da uno degli studi medici dove prestava servizio proprio per danno di immagine. Dopo essersi resa conto di quanto stava subendo, la dottoressa ha denunciato i fatti in Procura.