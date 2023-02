“Aveva cercato di accoltellarmi”: confessa l’uomo che ha ucciso il suo coinquilino “Sono riuscito a prendermi il coltello che lui aveva in mano e poi l’ho colpito ma non volevo ucciderlo”: così si difende il 44enne che è stato arrestato a Milano con l’accusa di aver ucciso il suo coinquilino di 29 anni.

A cura di Ilaria Quattrone

"Io ho cercato di difendermi. Sono riuscito a prendermi il coltello che lui aveva in mano e poi l’ho colpito ma non volevo ucciderlo": a dirlo è l'uomo di 44 anni che tre giorni fa è stato arrestato a Milano con l'accusa di aver ucciso un 29enne che è stato trovato morto e con una ferita da taglio dietro l'orecchio.

Come riportato dal quotidiano Il Giorno, il 44enne, che è stato interrogato dalla pubblico ministero Monia Di Marco e poi dal giudice per le indagini preliminari, avrebbe raccontato che il 29enne avrebbe cercato di accoltellarlo: "Ha aperto la porta e ha cercato di uccidermi. Con un coltello mi ha spinto contro l’armadio". La vittima viveva da qualche mese insieme al 44enne, che è difeso dall'avvocata Daniela Mazzocchi.

La vittima e il 44enne avrebbe avuto una relazione

I due avrebbero avuto anche una relazione. Il giudice per le indagini preliminari Luca Milani ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere. L'uomo avrebbe precisato che la relazione sentimentale con il 29enne "si era ormai conclusa e che quest'ultimo si tratteneva nella sua abitazione approfittando di lui e generando in lui un forte timore".

Il 44enne avrebbe raccontato alla pm che le discussioni tra i due erano dovute al fatto che la vittima non voleva "contribuire alle spese attinenti alle utenze". Non solo. Si sarebbe anche impadronito "di un mazzo di chiavi dell'appartamento" che si rifiutava di restituire. Al momento però, secondo il giudice, non ci sarebbero elementi in grado di illustrare la dinamica dell'aggressione: "Non sussistono i presupposti per configurare la scriminante" della legittima difesa.