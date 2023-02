Uccide un uomo di 29 anni con una coltellata dietro l’orecchio: arrestato Un uomo di 29 anni è morto a Milano dopo essere stato accoltellato dietro l’orecchio: è stato arrestato un 44enne.

A cura di Ilaria Quattrone

Ha accoltellato un ragazzo di 29 anni in strada a Milano e poi è scappato: è quanto accaduto nella serata di ieri, giovedì 16 febbraio, tra viale Campania angolo via Moretto. I carabinieri della compagnia di Porta Monforte e del Nucleo Radiomobile hanno trovato un uomo di 29 anni con una ferita da taglio dietro l'orecchio.

I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Grazie agli elementi raccolti, sono riusciti a individuare il possibile responsabile: si tratterebbe di un uomo di 44 anni che è stato arrestato e portato in caserma.

L'uomo di 29 anni è morto poco dopo l'arrivo in ospedale

I medici e i paramedici del 118, inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), lo hanno trasferito d'urgenza all'ospedale Fatebenefratelli. Nonostante i tentativi di rianimarlo, per lui non c'è stato nulla da fare: è morto poco dopo il suo arrivo in pronto soccorso. Nel frattempo che i medici cercavano di salvare la vita al 29enne, del quale ancora non si conosce l'identità, i carabinieri si sono messi sulle tracce dell'aggressore.

La Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Milano ha svolto i rilievi e analizzato le macchie di sangue trovate in strada. Grazie a queste hanno trovato il presunto responsabile. Il 44enne è stato portato in caserma dove è stato interrogato dal pubblico ministero di turno. Al momento non sono trapelate informazioni circa il movente. Non è stato chiarito nemmeno se sia stato trovata o meno l'arma del delitto.

Nelle prossime ore si potranno avere informazioni maggiori al riguardo.