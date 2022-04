Automobilista investe un ciclista e scappa: è caccia al pirata della strada a Sovere Verso le 11.30 di oggi sabato 30 aprile sulla strada provinciale 53 a Sovere, in provincia di Bergamo, una macchina ha travolto il ciclista: l’automobilista poi si è dato alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Scontro tra un'auto e un ciclista a Sovere, in provincia di Bergamo. Qui, stando alle prime informazioni dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, verso le 11.30 di oggi sabato 30 aprile sulla strada provinciale 53, vicino all'incrocio di via Bracchio, una macchina ha travolto il ciclista: l'automobilista poi si è dato alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso.

Ciclista soccorso in arresto cardiaco

Immediatamente sono scattati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Clusone, due ambulanze e l’elisoccorso in codice rosso da Bergamo. Il ciclista è stato soccorso dai sanitari in arresto cardiaco e subito rianimato sul posto: fortunatamente ha ripreso coscienza ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale. Ora sull'accaduto indagano le forze dell'ordine che grazie all'immagine della telecamera di video sorveglianza potranno far luce sulla vicenda. Come riporta Bergamo News, intanto per permettere l'arrivo tempestivo dei soccorsi la strada per più di mezz'ora è rimasta chiusa: la coda che si è creata è già stata smaltita mentre la viabilità è stata ripristinata.

