Automobilista “eroe” salva l’autista di un furgone in fiamme per un incidente a Lecco Un automobilista ha assistito a un incidente e si è subito fermato a prestare soccorso, così ha potuto estrarre il conducente di un furgone rimasto incastrato fra le lamiere mentre divampava un incendio.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Un automobilista stava percorrendo corso Bergamo, a Lecco, quando ha visto davanti a sé un'altra auto scontrarsi con un furgone, che ha immediatamente preso fuoco. L'uomo a bordo dell'autovettura incidentata è subito riuscito a mettersi in salvo, mentre l'autista del camioncino era rimasto incastrato e rischiava di essere raggiunto dalle fiamme. Così l'automobilista si è fermato e lo ha estratto dalle lamiere, saldatogli la vita.

L'incidente a Lecco

L'incidente è avvenuto nella notta fra sabato 15 e domenica 16 aprile, in corso Bergamo, a Lecco. Un'automobile si è scontrata contro un furgone e quest'ultimo si è incendiato. Mentre il primo guidatore e il suo passeggero sono facilmente riusciti a uscire dall'abitacolo, il secondo era rimasto incastrato.

Intanto le fiamme continuavano a divampare e il rischio che potessero raggiungere l'autista del camioncino era molto alto. Ma, fortunatamente, un altro automobilista ha visto la scena e si è fermato a dare soccorso. Infatti è riuscito a estrarlo dalle lamiere e salvargli la vita.

I soccorsi

Nel frattempo gli altri due hanno chiamato i soccorsi che, quando sono arrivati sul posto, hanno potuto assistere l'autista del furgone grazie al fatto che quell'uomo lo avesse salvato. E, per questo, è stato subito ribattezzato "automobilista eroe".

Tuttavia i feriti nell'incidente sono stati ben quattro e i due conducenti risultano ricoverati in gravi condizioni, visto che sono stati portati via dall'ambulanza in codice rosso.

Nel frattempo i Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme e la Polizia ha effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.