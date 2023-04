La villetta va in fiamme, il sindaco salva una coppia Un incendio ha distrutto una villetta a Casalzuigno (Varese): la coppia, che viveva all’interno, è stata salvata dal sindaco.

A cura di Ilaria Quattrone

A Casalzuigno (Varese) è esploso un incendio in una villetta: è successo nel pomeriggio di ieri, lunedì 3 aprile, intorno alle 14.30. All'interno c'era una coppia che, fortunatamente, è stata salvata. A metterli al riparo, è stato il sindaco Danilo De Rocchi che abita proprio lì vicino.

I vigili del fuoco sono intervenuti con cinque automezzi

Le squadre dei vigili del fuoco, arrivate da Luino, Laveno Mombello e Varese, sono intervenuti con cinque automezzi. Oltre ai pompieri, sono intervenuti i carabinieri di Luino. Le cause del rogo non sono ancora note. Le fiamme hanno provocato ingenti danni – come è possibile notare delle immagini diffuse dai vigili del fuoco – alla villette.

Hanno infatti distrutto il pianterreno, il primo piano e una parte del tetto. Inutilizzabili anche le due automobili che erano state parcheggiate nel cortile interno.

La coppia è stata salvata dal sindaco Danilo De Rocchi

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato. La coppia è stata, infatti, salvata dal sindaco di Casalzuigno, Danilo De Rocchi. Il primo cittadino è riuscito ad aiutarli evitando così gravi conseguenze. Nel frattempo, i vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'intera area.

I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per poter ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. In particolare si cercherà di capire cosa possa averlo provocato. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più chiaro dell'intera vicenda. Non è ancora noto se la famiglia sarà ospitata da alcuni amici o parenti o se lo stesso sindaco ha trovato per loro una sistemazione temporanea.