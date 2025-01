video suggerito

Automobile finisce schiacciata sotto a un camion sulla strada verso Malpensa: ferito il conducente Un’automobile è finita schiacciata per metà sotto alle ruote di un mezzo pesante in provincia di Varese, mentre percorreva la superstrada verso l’aeroporto di Malpensa. Il conducente, un 20enne, ha riportato ferite di moderata gravità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Nella mattina di venerdì 17 gennaio un'automobile è finita per metà schiacciata sotto a un camion mentre percorreva la statale 336, la superstrada che porta all'aeroporto di Milano Malpensa. Il conducente, un ragazzo di 20 anni, è riuscito a cavarsela con solo qualche ferita ed è stato portato all'ospedale in codice giallo, cioè con lesioni di moderata gravità. Illesa invece la persona alla guida del mezzo pesante.

L'incidente è avvenuto attorno alle 11:20 di venerdì 17 gennaio, sul tratto di strada che collega le uscite della SS336, tra il Terminal 1 dell'aeroporto e il Malpensa Cargo City di Vizzola Ticino. La parte destra della macchina, una Volkswagen, è rimasta completamente schiacciata sotto alle ruote del tir, incastrandosi tra il mezzo pesante e il guard rail. L'impatto e lo schiacciamento hanno anche provocato lo scoppio del parabrezza.

Sul posto dell'incidente sono arrivati i soccorsi, allertati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. I medici e paramedici del 118 hanno fornito assistenza al conducente dell'auto che, nonostante la gravità dello schianto, sembra aver riportato solo qualche ferita. Un'ambulanza lo ha quindi trasferito in codice giallo all'ospedale di Gallarate e non si troverebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dello scontro sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Varese e la Polizia Stradale di Magenta che, oltre ad aver ristabilito il regolare deflusso traffico, ha effettuato tutti i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell'incidente e verificare le responsabilità dei due conducenti.