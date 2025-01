video suggerito

Bus si schianta contro un albero a Milano, 8 passeggeri feriti e disagi sulla 90-91: l’autista ha avuto un malore L’incidente è avvenuto oggi martedì 21 gennaio in piazza Belfanti a Milano (Tibaldi) su un autobus Atm della linea 47. Danneggiata la rete elettrica che alimenta i filobus 90 e 91. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

345 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel pomeriggio di oggi martedì 21 gennaio un autobus Atm della linea 47 si è schiantato contro un albero all'altezza di piazza Serafino Belfanti a Milano, zona viale Tibaldi, nei pressi di viale Cassala.

Stando a quanto ricostruito finora dagli agenti di polizia locale, intervenuti per i rilievi con i vigili del fuoco, intorno alle 18 l'autista del bus della linea 47 avrebbe avuto un malore a bordo e avrebbe così perso il controllo del mezzo pesante, andando a finire contro un albero mentre svoltava su via Segantini.

Come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu), che ha inviato sul posto due ambulanze in codice giallo, i passeggeri rimasti feriti nell'impatto sarebbero sette. Nessuno di loro ha riportato gravi conseguenze, ma solo qualche leggera contusione.

Leggi anche Automobile finisce schiacciata sotto a un camion sulla strada verso Malpensa: ferito il conducente

Pesantissime invece sono state le conseguenze sulla circolazione dei mezzi, visto il danneggiamento alla rete elettrica che alimenta il filobus delle linee 90-91, fondamentali per servire l'intera circonvallazione cittadina. Così come evidenti sono state le ripercussioni sul traffico veicolare in zona: lungo viale Tibaldi si registrano code per diverse centinaia di metri, e la viabilità è in tilt in tutta l'area.

I pompieri del Comando di via Messina, nel frattempo, sono intervenuti con il supporto di un'autogru per rimuovere l'autobus e mettere in sicurezza la zona.