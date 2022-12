Auto travolge ragazzino di 15 anni: è ricoverato in ospedale Un ragazzino di 15 anni è stato investito da un’auto a Brescia: è stato trasferito in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

No si sa ancora in che condizioni versi il ragazzino di 15 anni che nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 21 dicembre 2022, è stato travolto da un'auto a Brescia. Le forze dell'ordine sono ancora a lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Quello che è certo è che l'adolescente, di cui non sono state diffuse le generalità, è stato trasferito in ospedale dove sarà sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.

Il ragazzino è rimbalzato sull'automobile

Dalle frammentarie informazioni pervenute fino a questo momento, si sa che l'incidente è avvenuto intorno alle 14 in via Duca degli Abruzzi all'altezza del cimitero. Il quindicenne è stato travolto dall'auto ed è rimbalzato sulla macchina. Sul posto sono arrivati i medici e i paramedici del 118 inviati da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia). Gli operatori sanitari, arrivati con due ambulanze, hanno fornito tutte le cure del caso e poi hanno portato le persone coinvolte agli Spedali Civili: una in codice giallo e un'altra in codice verde.

La polizia locale ha chiuso la strada

Gli agenti della polizia locale di Brescia ha chiuso la strada in direzione sud: come riportato dal quotidiano locale "Il Giornale di Brescia", è stata chiusa dall'incrocio con via Bissolati e fino alla rotonda che consente poi di arrivare all'Esselunga che si trova in via Volta. In questo modo è stato possibile svolgere i rilievi e cercare di capire cosa possa essere successo: se il conducente era distratto o se non abbia visto il ragazzino attraversare la strada. Nei prossimi giorni si potrà avere un quadro più preciso.