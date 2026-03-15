Auto esce di strada per la neve, morto il 30enne Francesco Roncoroni: a bordo c’erano 7 persone

Francesco Roncoroni è il ragazzo che ha perso la vita in seguito a un incidente stradale che si è verificato a Varzo. Stando a quanto riferito, nell’auto c’erano 7 persone.

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Si chiamava Francesco Roncoroni il ragazzo che ha perso la vita nel corso della giornata di ieri, sabato 14 marzo, in seguito a un incidente stradale che si è verificato nei pressi di Varzo, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Roncoroni, classe 1996, era originario della provincia di Como.

La dinamica dell'incidente

Stando a quanto riferito, l'incidente si sarebbe verificato ieri pomeriggio sulla provinciale 153 a Varzo quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, una Land Rover è uscita di strada. In seguito all'incidente, ha perso la vita Francesco Roncoroni, che si trovava sul sedile anteriore accanto al conducente, e altre cinque persone sono rimaste ferite.

Inoltre, secondo quanto ricostruito sino a questo momento dalla polizia stradale di Verbania, a bordo della Land Rover, che probabilmente a causa della neve è uscita di strada sfondando il guardrail, erano presenti 7 persone, tutte di età compresa tra i 25 e i 30 anni: più del numero di passeggeri per i quali la vettura è omologata. Per estrarle dalle lamiere, i vigili del fuoco hanno lavorato a lungo, anche a causa della neve caduta che ha complicato le operazioni di soccorso. I sette giovani stavano scendendo da San Domenico, nota località sciistica della zona, quando all'altezza della località Gebbo l'auto è uscita di strada.

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Nel frattempo, la provinciale è stata chiusa al traffico da Gebbo in poi, perché ritenuta non sicura senza la protezione stradale divelta nel sinistro. Al momento, le forze dell'ordine che sono intervenute sarebbero ancora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda: dopo le verifiche si valuteranno eventuali ipotesi di reato.