Autista vede il fumo uscire dal motore e fa scendere tutti: poco dopo il pullman va a fuoco Un pullman si è incendiato a pochi metri dalla stazione di Sannazzaro de’ Burgondi. L’autista aveva già fatto scendere tutti dopo aver visto del fumo. Il mezzo è andato distrutto e sono rimaste danneggiate anche alcune auto parcheggiate.

A cura di Enrico Spaccini

L’autobus in fiamme (foto da Facebook)

L'autista ha visto del fumo uscire dal vano motore e si è insospettito. Ha fermato l'autobus e ha fatto scendere in fretta tutti i passeggeri che aveva a bordo. In pochi istanti, il mezzo si è incendiato. Quando i vigili del fuoco, anche con squadre dal distaccamento volontari di Mede, sono arrivati a Sannazzaro de' Burgondi (in provincia di Pavia) intorno alle 15 di oggi pomeriggio, mercoledì 8 marzo, il bus era completamente avvolto dalle fiamme. Per precauzione, durante l'intervento dei pompieri, è stata interrotta per precauzione anche la linea ferroviaria Pavia-Alessandria che corre a pochi metri da dove si è verificato il rogo.

Nessuno dei passeggeri è rimasto ustionato e nemmeno intossicato

Sul posto, in viale Guglielmo Marconi, sono arrivati oltre agli agenti della polizia ferroviaria anche i soccorsi sanitari dell'Azienda regionale emergenza e urgenza con automedica e un'ambulanza della Croce Oro di Sannazzaro. Tutti, però, sono rientrati senza dover trasportare nessuno in pronto soccorso. La decisione dell'autista di far scendere i passeggeri dopo aver visto il fumo, ha fatto sì che nessuno rimanesse coinvolto né dalle fiamme né dal fumo sprigionato nell'incendio.

Per soffocare le fiamme, i vigili del fuoco hanno dovuto usare anche la schiuma. Al termine del lavoro, del veicolo era rimasta solo la carcassa. Nell'incendio, sono rimaste danneggiate anche alcune vetture che erano parcheggiate lì vicino. La linea ferroviaria è stata interrotta per circa un'ora. Sono ancora sconosciute le cause del rogo, anche se probabilmente si è trattato di un guasto alla centralina elettrica del pullman sostitutivo.