Coppia picchia l’autista perché non ha rimproverato abbastanza i ragazzi che li disturbavano

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Lo scorso martedì, 28 marzo, un autista di un pullman di Autoguidovie è stato aggredito da due passeggeri. In particolare si tratta di una coppia, un uomo e una donna, che avevano chiesto al 49enne di rimproverare un gruppo di ragazzi che stavano disturbando. Secondo i due, il conducente lo avrebbe fatto in modo poco convincente. Così sarebbe nata una discussione che ha portato all'aggressione e al ferimento dell'autista.

L'episodio è stato ricostruito dai carabinieri che sono intervenuti dopo che il 49enne, residente a Gambolò in provincia di Pavia, è stato soccorso da un'ambulanza. In un primo momento, sembrava aver subito o un tentativo di rapina o le violenze di una presunta baby gang.

Il rimprovero considerato troppo blando

In realtà, in quell'autobus sulla linea Pavia-Vigevano c'era un gruppetto di ragazzi, ma non sarebbero stati loro a colpire l'autista. Questi stavano facendo confusione e con il loro comportamento disturbavano gli altri passeggeri. Al punto che due di loro, un uomo e una donna, si sono alzati dai rispettivi sedili per andare a parlare con il conducente.

A quel punto, i due lo avrebbero invitato a provvedere a richiamare quei ragazzi a un comportamento più rispettoso. Il 49enne avrebbe allora fermato il pullman all'altezza del cimitero di Gropello Cairoli, poco lontano dalla caserma dei carabinieri, si sarebbe avvicinato a quei giovani e avrebbe chiesto loro di farla finita.

L'aggressione della coppia

Il tutto, però, considerato in modo troppo blando. Quando la vicenda sembrava conclusa, l'uomo che si era alzato per lamentarsi ha iniziato a discutere con l'autista fino ad arrivare alle mani, pare che anche la donna sia intervenuta. Alla fine, il 49enne è caduto a terra riportando varie contusioni, risultate leggere.

Soccorso da un'ambulanza, è stato portato al pronto soccorso del Beato Matteo di Vigevano. Dopo la sua segnalazione, i carabinieri hanno ascoltato gli altri passeggeri e identificato la coppia che è stata poi denunciata.