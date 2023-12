Autista fa un incidente con il bus e aggredisce un poliziotto perché deve “andare a pranzo”: arrestato Un 38enne è stato arrestato per aver aggredito un poliziotto. Il conducente del bus si era scagliato contro l’agente che si stava occupando dei rilievi dell’incidente in cui era rimasto coinvolto a Brescia dicendo di non avere tempo da perdere perché doveva “andare a pranzo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

L'autista di autobus di Brescia è stato arrestato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 28 dicembre, per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e domani comparirà davanti al giudice per l'udienza in direttissima. Il 38enne, infatti, avrebbe aggredito i due agenti di polizia locale che erano intervenuti per eseguire i rilievi dell'incidente in cui il mezzo pesante era rimasto coinvolto. L'uomo, però, avrebbe insistito nel dire di non avere tempo per quelle cose perché doveva "andare a pranzo", finendo per scagliarsi contro i due poliziotti.

L'episodio è avvenuto intorno alle 13 del 28 dicembre in via San Rocchino nella zona nord di Brescia. L'autobus di Brescia Trasporti, che procedeva in direzione nord, si è scontrato con un fianco contro un'auto. L'impatto è stato lieve e i danni contenuti. Tuttavia, l'intervento della polizia locale era necessario.

Davanti all'idea di dover rimanere sul posto fino al compimento delle pratiche del caso, il conducente del bus è andato in escandescenza: "Non ho tempo da perdere", avrebbe gridato sentito da diversi testimoni, "devo andare a pranzo". Dopodiché avrebbe iniziato a colpire con calci e pugni i due agenti, in particolare su uno mentre il collega provava a contenere l'aggressore. Alla fine, è stato necessario utilizzare lo spray per fermare il 38enne.

Il conducente dell'autobus è stato così arrestato davanti ai passanti e ai passeggeri che nel frattempo erano stati fatti scendere. Il 38enne è stato poi portato al Comando della polizia locale di via Donegani e nella mattinata del 29 dicembre comparirà davanti al giudice per l'udienza in direttissima e la convalida dell'arresto.