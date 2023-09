Autista del bus abbandona gli anziani passeggeri in strada: “Avevo un problema, se la prendevano con me” L’autista di Asf che ha fatto scendere i passeggeri dal suo autobus prima di terminare la corsa ha spiegato il motivo del suo gesto. “Avevo un problema tecnico”, ha dichiarato, “ma se la sono presa con me anche in malo modo”.

A cura di Enrico Spaccini

I frame del video dell’autista che ha fatto scendere i passeggeri (Instagram)

Ieri mattina, giovedì 28 settembre, un autista di Asf (l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Como) ha fermato la corsa dell'autobus e ha fatto scendere tutti i passeggeri prima di terminare il suo giro. Alcuni di loro hanno ripreso con il proprio smartphone i momenti in cui l'uomo si è messo a gridare "forza, fuori!" e a discutere con una donna anziana che gli chiedeva le motivazioni di quel gesto. Qualche ora dopo è stato lo stesso autista a provare a fornire una spiegazione: "Avevo un problema tecnico che non mi avrebbe consentito di terminare la corsa", ha detto, "dopo che i passeggeri ai quali l'ho detto hanno iniziato a prendersela con me anche i malo modo, ho deciso di far scendere tutti quanti".

Il racconto dell'autista del bus

L'autobus in questione era quello che percorre la linea urbana 7, che da Sagnino porta a Lora passando per Como. Come raccontato anche da alcuni passeggeri, già nei primi minuti di corsa l'autista ha comunicato ai presenti che avrebbe fatto scendere tutti quanti alla sede dell'Aci, alle porte della città. "Avevo un problema tecnico", ha raccontato l'uomo a La Provincia di Como, "ma siccome sono stato passeggero anch'io, mi sono messo nei panni di chi aspettava il bus".

Così è partito da Sagnino (con mezz'ora di ritardo) facendo salire i passeggeri a bordo parlandogli del guasto. "Tutti quelli che informavo di questa cosa hanno iniziato a prendersela con me anche in malo modo", ha continuato l'autista che, giunto alla quarta fermata alle 8:30 e ben prima dell'Aci, ha fatto scendere tutti: "Come nel mio pieno diritto".

Asf ha avviato una procedura interna

Se l'autista ha veramente agito in modo corretto, verrà chiarito nei prossimo giorni. Ad assicurarlo è la stessa Asf: "Abbiamo avviato la procedura prevista per valutare la responsabilità di quanto accaduto", ha scritto in una nota, "nell'eventualità che vi siano gravi colpe in capo al conducente, verranno attivate opportune azioni che potrebbero portare anche alla destituzione dello stesso".

I vertici dell'azienda comasca hanno ribadito di essere "sinceramente dispiaciuti per l'accaduto".