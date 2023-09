Il video dell’autista di un bus che abbandona gli anziani passeggeri: “Non mi vergogno, mi rompete di continuo” Un autista di Asf ha fatto scendere tutti i passeggeri dell’autobus che stava guidando a Como. È accaduto questa mattina, giovedì 28 settembre, e in molti hanno ripreso la scena con il cellulare per presentare una protesta formale. Svuotato il mezzo, l’uomo ha chiuso le porte ed è ripartito.

A cura di Enrico Spaccini

Alcuni frame del video pubblicato sulla pagina Instagram Orgoglio Comasco

Un autista di Asf, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Como, ha fatto scendere tutti i passeggeri dall'autobus che stava guidando prima di terminare il consueto giro. È accaduto questa mattina, giovedì 28 settembre, e in molti hanno documentato la scena registrando video con il proprio smartphone per poi presentare una protesta formale circa il comportamento dell'uomo. Nei filmati, tra cui quello pubblicato dalla pagina Instagram Orgoglio Comasco, si vede l'autista che si confronta usando toni pesanti con un'anziana che gli aveva chiesto le motivazioni di quel gesto e, una volta svuotato il mezzo, chiude le porte e se ne va.

La corsa dell'autobus terminata prima del dovuto

"Forza, fuori!", grida l'autista mentre uno dopo l'altro i passeggeri, tra cui diversi anziani, scendono dal mezzo. Sono le 8:30 del 28 settembre e quell'autobus era partito poco prima da Sagnino. Già nei primi minuti di corsa, l'uomo al volante aveva comunicato che avrebbe fatto scendere tutti quanti alla sede dell'Aci, ben prima, quindi, di completare il suo percorso prestabilito.

Quando i passeggeri, increduli, gli hanno chiesto spiegazioni sul motivo di quella scelta, l'autista avrebbe iniziato a urlare. Così, arrivato al quartiere Monte Olimpino di Como, si è fermato e ha fatto scendere tutti.

L'autista ha lasciato i passeggeri sul marciapiede ed è ripartito

"Ma non si vergogna?", le domanda un'anziana signora appena rimasta a piedi. "No, non mi vergogno assolutamente visto che mi rompete le scatole di continuo", le risponde a tono l'autista che poi, quando qualcuno gli fa notare l'atteggiamento fin troppo brusco, controbatte: "A me Mussolini me fa ‘na pippa".

L'anziana signora ha appena il tempo di controbattere con un "lei invece mi fa schifo", che l'uomo richiude le porte dell'autobus e riparte lasciando i passeggeri sul marciapiede. Sui social, una donna ha raccontato che tra quelle persone c'erano anche i suoi genitori di 87 anni: "Hanno raccontato che l'autista era già partito nervoso", ha spiegato, "dicendo che li avrebbe lasciati prima del giro che avrebbe dovuto ultimare perché era preso a fare delle cose".