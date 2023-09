Attraversa sulle strisce pedonali e viene investito da una 19enne: morto dopo 2 giorni di ricovero Giordano Gallotta è morto al Policlinico di Milano dopo due giorni di ricovero. L’85enne era stato investito a Melegnano lo scorso martedì da una ragazza si 19 anni che guidava uno scooter.

A cura di Enrico Spaccini

Un 85enne è morto in ospedale dopo un ricovero durato due giorni in seguito a un incidente stradale. Le sue condizioni, apparse gravi già all'arrivo dei soccorsi, sono peggiorate nelle ultime ore. L'uomo era stato investito da uno scooter a Melegnano, nella Città Metropolitana di Milano, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali e l'impatto lo aveva fatto sbalzare per un paio di metri. Per la ragazza alla guida del mezzo, una 19enne, ora si parla di ipotesi di reato di omicidio stradale.

L'incidente era avvenuto nel pomeriggio di martedì scorso, 5 settembre. Secondo quanto ricostruito, la 19enne era alla guida del suo scooter quando si è scontrata con l'85enne. Lui, che si chiamava Giordano Gallotta ed era residente con la famiglia in zona, pare stesse attraversando la strada camminando sulle strisce pedonali di via Vittorio Veneto nella periferia nord di Melegnano.

Stando ai racconti di alcuni testimoni che hanno assistito alla scena, l'impatto è stato violento. La 19enne non è riuscita a frenare in tempo e ha fatto sbalzate l'85enne per un paio di metri facendolo cadere sull'asfalto. Anche la ragazza è rimasta ferita nello scontro, ma solo in modo lieve.

Sul posto sono intervenuti con la massima urgenza i sanitari del 118 che, dopo le prime medicazioni, hanno deciso di trasportare Gallotta al Policlinico di Milano. In ospedale, dopo due giorni di ricovero, Gallotta è deceduto nel tardo pomeriggio di giovedì 7 settembre. Ora, con la sua morte, la posizione della ragazza potrebbe aggravarsi. L'ipotesi di reato, infatti, ora è di omicidio stradale.