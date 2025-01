video suggerito

Attraversa sulle strisce pedonali e viene investita da una moto a Saronno: ferita una donna Una donna di 32 anni stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata investita da una moto. La 32enne è caduta subito a terra, ma fortunatamente non è in gravi condizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Grave incidente a Saronno, in provincia di Varese. Una donna di 32 anni stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata investita da una moto. La 32enne è caduta subito a terra ed è stata soccorsa dai sanitari allertati pochi secondi dopo l'incidente.

Tutto è accaduto lungo la strada tra via Milano e via Marconi ieri sabato 18 gennaio vicino al palazzo comunale di piazza della Repubblica. Stando alla ricostruzione dell'accaduto: il conducente della moto è subito corso a prestare il primo soccorso alla donna. Intanto in poco tempo sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale e l’ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca.

Fortunatamente la 32enne non era in gravi condizioni: per tutti gli accertamenti del caso è stata portata in codice verde all’ospedale di Garbagnate Milanese. Illeso ma provato dallo shock il motociclista. Gli agenti hanno svolto tutti i rilievi del caso.