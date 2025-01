video suggerito

Attraversa la strada per andare al bar, ma viene investito da un 18enne: è morto Costante Bonomelli

A cura di Enrico Spaccini

Costante Bonomelli (foto da Facebook)

Un 84enne è deceduto nella mattinata di ieri, mercoledì 29 gennaio, dopo essere stato investito a Costa Volpino (in provincia di Bergamo). Stando a quanto ricostruito, l'anziano, che si chiamava Costante Bonomelli, si stava recando al solito bar per fare colazione, quando un'auto lo ha colpito. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime ed è deceduto poco dopo il suo arrivo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Gli accertamenti del caso sono stati affidati ai carabinieri della Compagnia di Clusone.

L'incidente in via Nazionale a Costa Volpino

Stando a quanto ricostruito finora, Bonomelli è stato urtato dall'auto lungo via Nazionale a Costa Volpino intorno alle 6:45 del 29 gennaio, quindi quando ancora era buio e la visibilità limitata. Come ogni mattina, l'84enne si stava dirigendo al bar per fare colazione e stava attraversando la strada in un punto dove, in passato, c'era un passaggio pedonale ormai dismesso.

A investire Bonomelli sarebbe stato un 18enne residente in zona, che si trovava alla guida di un Suv. Pare che il giovane avesse appena svoltato, quando ha colpito l'84enne facendolo sbalzare prima sul cofano e poi sull'asfalto.

Il ricovero in ospedale e il decesso

Le condizioni di Bonomelli sono apparse subito gravissime. Sul posto sono arrivati con la massima urgenza i sanitari con l'automedica e l'ambulanza, mentre da Sondrio è stato fatto decollare l'elisoccorso. Una volta stabilizzato, l'84enne è stato trasportato con il velivolo al Papa Giovanni XXIII, dove è deceduto poche ore più tardi per le ferite riportate.

I carabinieri di Clusone si sono occupati dei rilievi e ora devono accertare la dinamica di quanto accaduto. Il 18enne che guidava l'auto si è subito fermato a prestare soccorso alla vittima e si è assunto la responsabilità di quanto accaduto. Bonomelli, ex operaio e attivo in oratorio, lascia la moglie e tre figlie.