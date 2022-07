Attraversa i binari a Pavia: travolto dal treno, rischia di perdere le gambe Intorno alle 17.30 di ieri un uomo è stato investito da un treno di passaggio alla stazione di Pavia, mentre attraversava i binari. È ricoverato in gravi condizioni, e rischia l’amputazione delle gambe.

Stava attraversando i binari per uscire in fretta dalla stazione. Una scorciatoia fatale. Non ha visto il treno che, nel frattempo, stava passando sulle rotaie: è stato travolto ieri pomeriggio (intorno alle 17.30) nella stazione di Pavia un viaggiatore appena sceso da un convoglio. Il treno l'ha agganciato e trascinato per alcuni metri, causandogli serie ferite alle gambe. Adesso l'uomo si trova ricoverato in gravi condizioni al Policlinico San Matteo di Pavia, e rischia l'amputazione.

Il racconto dei testimoni

La Polfer sta ricostruendo la dinamica dell'accaduto, ascoltando i testimoni oculari che attendevano sulle banchine della stazione di Pavia. I passeggeri avrebbero riferito di aver visto l'uomo camminare sui binari per attraversarli, in un punto più defilato rispetto alla zona più frequentata dai pendolari. Forse non ha visto il treno in arrivo o forse ha pensato di riuscire comunque a passare senza pericolo, visto che il convoglio era in rallentamento per l'ingresso in stazione. Quel che è sicuro, è che non ha utilizzato il sottopasso.

Quando è stato raggiunto dai soccorsi è stato trovato senza conoscenza e con le gambe maciullate, schiacciate dal treno che l'ha investito e trascinato per metri e metri.

Disagi per i pendolari

Intanto l'impatto sulla circolazione dei treni è stato notevole, con oltre un'ora di stop. Sono state pesanti le ripercussioni sugli orari dei mezzi all’ora di punta sulla linea Pavia- Milano, anche in direzione Genova, con ritardi dai 60 ai 90 minuti. Organizzati autobus sostitutivi nel piazzale della stazione per gestire il rientro dei tanti pendolari.

Il neonato investito

Risale a febbraio, un altro tragico incidente avvenuto dentro la stazione di Pavia. In questo caso a essere investito (e ucciso) da un treno merci era stato un neonato di un mese: il bambino era volato sui binari, non si sa se per lo spostamento d'aria causato dal passaggio del convoglio o per una svista del padre – accusato per questo di omicidio colposo e abbandono di minore.