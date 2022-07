Un ragazzo di 15 anni è stato travolto da un treno: gli è stata amputata una gamba Un ragazzo di 15 anni è stato travolto da un treno alla stazione di Pavia: trasportato in ospedale, è stato sottoposto a un intervento e gli è stata amputata una gamba.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Un ragazzo di 15 anni è stato travolto da un treno: l'episodio si è verificato a Pavia. Non è ancora chiara la dinamica della vicenda. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i medici e i paramedici del 118 che, dopo avergli fornito le prime cure sul posto, lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale.

Il ragazzo ha attraversato i binari ed è stato travolto

Il fatto è accaduto poco dopo le 18 di ieri, lunedì 4 luglio. Il 15enne avrebbe infatti, stando a quanto riporta il quotidiano "Il Cittadino di Lodi", attraversato i binari. In quello stesso momento è arrivato un convoglio alla stazione che, non è riuscito a frenare in tempo, e ha travolto il ragazzo. L'adolescente, in base alle informazioni pervenute fino a questo momento, è originario di Codogno, comune in provincia di Lodi.

È rimasto schiacciato all'altezza del torace e delle gambe

Sul posto è intervenuto il personale dell'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu): il 15enne è rimasto schiacciato all'altezza del torace e delle gambe. Gli operatori sanitari del 118 hanno svolto alcune manovre di soccorso proprio sul posto che hanno consentito loro di stabilizzare il giovane.

I medici gli hanno amputato una gamba

Dopodiché hanno optato per trasferirlo in codice rosso all'ospedale San Matteo di Pavia. Qui è stato deciso di sottoporlo a un intervento chirurgico. Considerate le sue condizioni, i medici si sono trovati costretti ad amputargli una gamba. Il ragazzo è ancora oggi ricoverato e le sue condizioni sono molto gravi. Sul posto dell'incidente sono accorse anche le forze dell'ordine che hanno svolto i rilievi del caso.